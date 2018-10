Thijs en Oscar redden zieke man op A5: Hij zat schuimbekkend achter het stuur

Ongekend: vijf zomerse dagen op rij in oktober

14:35 De warme nazomer houdt voorlopig nog even aan. Op het KNMI station in het Limburgse Ell is vandaag 25,1 graden gemeten, voor de vijfde dag op rij. ,,Zo warm is het sinds de metingen nog nooit geweest in Nederland op 15 oktober."