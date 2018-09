Tielse droom van militairen in gevaar

Voormalig minister van Defensie Hans Hillen, nu voorzitter van de belangenvereniging van de Nederlandse defensie-industrie (NIDV), herkent de frustratie. Ook hij baalt. ,,Niemand in Nederland is er gelukkig mee dat de vrachtwagens en mobiele containers door buitenlandse bedrijven worden gebouwd’’, zegt hij.



Het had ook anders gekund, vindt Hillen. Als defensie wat meer lef zou tonen, en iets minder eerlijk en braaf zou zijn bij een aankoop. ,,Je kunt altijd wel netjes de regels willen volgen, maar de praktijk is dat sommige andere landen er wel in slagen om hun grenzen dicht te houden. Over Frankrijk zeggen ze dat ze de onderbroeken voor de manschappen nog geheim weten te verklaren.’’



Niet alles hoeft volgens Hillen Europees aanbesteed te worden. Een uitzondering is op zijn plaats wanneer een product militair relevant is. ,,Aan de andere kant moet het ook geen automatisme zijn dat Nederlandse bedrijven orders krijgen, omdat ze in ons land zijn gevestigd. Dat zou juist weer prijsopdrijvend kunnen werken. Wij willen zelf ook graag in een open markt zitten, maar tegelijkertijd moeten we ook geen 'gekke henkie' willen zijn.’’