Tien mannen uit dezelfde familie aangehouden voor witwassen drugsgeld

De tien familieleden variëren in leeftijd van 24 tot 60 jaar oud. Zeven van hen blijven voorlopig vastzitten. Ze opereerden volgens de politie met name vanuit een pand in Amsterdam-Zuidoost en verplaatsten grote sommen contant geld in sport- en boodschappentassen. Ook zette de familie auto’s in met een verborgen ruimte.

Het onderzoek naar de familieleden loopt sinds 2020. Eerder werden volgens de politie al “vele miljoenen euro’s” onderschept die de groep verplaatste. In Purmerend werd in september 2020 vijf miljoen euro aan contanten in beslag genomen na een uitruil van tassen. In De Kwakel (Noord-Holland) ging het een jaar later in juni om elf miljoen euro en 3000 kilo cocaïne.