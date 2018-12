Tien politiewagens rukken uit voor vechtpartij in Tilburg, chaos en drie zwaargewonden

Tien politiewagens rukten uit voor een grote vechtpartij in Tilburg. Drie mensen raakten zwaargewond. Met meerdere ambulances zijn zij met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Op straat was het een chaos tijdens de vechtpartij, zo melden omstanders. In de wijk is het een ravage.

Auto's zijn kapot, ruiten zijn ingeslagen, er liggen bakstenen en een scooter op straat in de Korhoenstraat in de Vogeltjesbuurt in Tilburg. De sfeer was grimmig: de politie moest met tien wagens komen en hield mensen met wapenstokken en politiehonden uit elkaar. Inmiddels is de rust weer weder gekeerd.

Vechtpartij

Waarom de vechtpartij ontstond is niet duidelijk. In eerste instantie meldde de politie dat de drie gewonden zichzelf hadden gemeld in het ziekenhuis, maar die blijken door een ambulance daar naartoe te zijn vervoerd.

De wijk is afgezet met linten, getuigen en betrokkenen worden gehoord door de recherche. Er is nog geen dader aangehouden. De situatie is nu ‘rustig’ in de buurt, meldt de politie.

Volledig scherm De chaos in de Korhoenstraat in Tilburg nadat drie mensen zwaargewond raakten. © Persburo BMS / Jack Brekelmans