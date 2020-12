Tien zorghelden blikken terug op heftig jaar: ‘Er is licht aan het eind van de tunnel’

‘Patiënten herkenden ons aan een pasfoto’

Psychiatrisch verpleegkundige Ellen Mulder (48) uit Enschede werd tijdens de eerste en tweede golf ingezet op een speciale corona-­afdeling in het ZGT Almelo.



,,In maart werd mijn afdeling omgebouwd tot zaal voor covidpatiënten. Ik werk als psychiatrisch verpleegkundige, maar gelukkig was een korte bijscholing voldoende.



Omdat er geen bezoek mocht komen, was het een eenzame bedoening voor veel patiënten. Een collega had bedacht onze pasfoto’s te plastificeren en op onze schorten te spelden. Zo konden patiënten toch zien met wie ze te maken hadden, want we liepen natuurlijk volledig ingepakt rond.