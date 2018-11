Tienduizenden blije kinderen langs de routes, vijftien herrieschoppers opgepakt

De intocht van Sinterklaas is op veel plekken vandaag feestelijk verlopen. Maar in verschillende steden waren er - ondanks de massale politie-inzet - opstootjes tussen pro en anti-piet demonstranten. Daarbij zijn zeker 15 mensen aangehouden.

Alsof de wedstrijd Ajax-Feyenoord gespeeld wordt. Alsof het Oudejaarsavond is in een grote stad. De intocht van Sinterklaas was in veel steden vandaag een ‘risico-evenement', met massale aanwezigheid van de politie om pro- en anti-pietdemonstranten uit elkaar te houden.

En dat is niet overal gelukt. Op veel plekken waren er geen of nauwelijks problemen. Zo was de landelijke intocht in Zaanstad met 30.000 enthousiaste kinderen en ouders ‘een feest zoals het hoort’, in de woorden van de burgemeester. Wel werden vier mensen aangehouden, voor het verstoren van de openbare orde en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs.

Ongeregeldheden

Maar elders waren er opstootjes. Op de Erasmusbrug in Rotterdam moest de politie in actie komen toen demonstranten een rookbom gooiden naar mensen die tegen Zwarte Piet demonstreerden. De politie kon een vechtpartij voorkomen. Er werden vier mensen aangehouden.

In Eindhoven was de sfeer eveneens grimmig toen honderden harde kern-supporters van voetbalclub PSV een groep van zo'n twintig activisten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) wilden belagen. De politie kon de twee groepen uiteendrijven, daarbij werden zes personen aangehouden. ,,Ze gooiden met blikjes bier en eieren. Ook werd een agent geschopt.” Het OM start een onderzoek naar de rellen.

In Leeuwarden grepen agenten ook naar de wapenstok toen voetbalsupporters van Cambuur zich tegen demonstranten dreigden te keren. En in Hoorn en Den Haag waren er provocaties over en weer.

Volledig scherm Sinterklaas begeeft zich te paard naar de Zaanse Schans. © ANP

Volledig scherm Ongeregeldheden bij de intocht van Sinterklaas in Eindhoven. © ANP

‘Demonstratierecht ingeperkt’

Op diverse plekken gingen demonstraties niet door, bijvoorbeeld omdat ze verboden werden of omdat de demonstranten het te gevaarlijk vonden. Een woordvoerder van actiegroep KOZP laat vanmiddag weten ,,supertrots” te zijn. ,,Nog nooit zijn zo veel jonge mensen de straat op gegaan.” Ze vindt het jammer dat op verschillende plekken ,,ons recht op demonstratie werd ingeperkt”.

Een woordvoerder van de politiekorpsleiding zei dat er nog wordt geïnventariseerd hoe de intocht op diverse locaties is gegaan. Het is niet zeker of de politie nog met een verklaring komt daarover.