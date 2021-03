Tienduizendste ic-opname een feit, 13 procent meer besmettingen: 'alle wijzers in het rood’

,,We zitten nog steeds in een kwetsbare, ernstige situatie", zegt Aura Timen, hoofd infectiebestrijding bij het RIVM. Ook het aantal ziekenhuisopnamen neemt namelijk nog steeds toe. Dat zit inmiddels boven het niveau van half december, toen de strenge lockdown in ging. ,,Elke week belanden er 300 mensen op de intensive care. Dat is erg veel.”

Vandaag wordt volgens Stichting Nice, die sinds het begin van de coronacrisis rapporteert over de situatie op de intensive cares, de tienduizendste Nederlandse coronapatiënt opgenomen. Het aantal mensen dat na de zomer op de ic terecht kwam, is nu ruim twee keer zo groot als tijdens de eerste piek, een jaar geleden. ‘Deze trieste mijlpaal geeft aan hoe groot de inspanning van de Nederlandse ic’s het afgelopen jaar is geweest', stelt de stichting in een toelichting.

Volgens het RIVM staan tijdens de derde golf inmiddels ‘alle wijzers in het rood’. Er zijn meer mensen met klachten, daardoor is het drukker in de teststraten, en het percentage van de tests dat positief uitpakt is iets gestegen. ,,Dan kom je bij een groter aantal positieve gevallen.”

Volledig scherm Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding. © ANP

Het reproductiegetal, dat aangeeft op hoeveel mensen iedere besmette persoon het virus overdraagt, kon tot 15 maart berekend worden en lag toen op 1,07. Dat is een lichte daling ten opzichte van de week daarvoor, toen het 1,11 was. Bij een R van 1,07 groeit de epidemie nog wel.

Zuid-Holland

Relatief de meeste besmettingen vallen in Zuid-Holland Zuid, de regio rond Dordrecht en Gorinchem. Ook rond Rotterdam, in Noord-Holland, in Oost-Brabant en in het noorden van Limburg testen veel mensen positief.

Opnieuw werd een recordaantal mensen getest: ruim 550.000. Van de testen waarvan inmiddels een uitslag bekend is, was 8,5 procent positief. Dat percentage schommelt al een paar weken rond die koers. Opnieuw werden meer dan 100.000 basisschoolleerlingen getest.

Quote We zien nu weer dat mensen vaker naar het werk gaan, het percentage mensen dat thuiswerkt daalt. Dat is niet verstandig

De heropening van de scholen is volgens Timen één van de oorzaken van het verder groeien van de epidemie. ,,Dat hebben we ook gezegd toen we hierover adviseerden. Of de situatie nog onder controle is? Als iedereen zich aan de maatregelen houdt, houden we het onder controle. Dat hebben we dus zelf in de hand. We zien nu weer dat mensen vaker naar het werk gaan, het percentage mensen dat thuiswerkt daalt. Dat is niet verstandig.”

Ze roept Nederlanders op zich nog ‘een paar maanden’ aan de maatregelen te houden. ,,Het seizoenseffect zal op een gegeven moment optreden, verwachten we, en het effect van vaccinaties zal zichtbaar worden. Maar tot die tijd moeten we scherp zijn.”

Eén positieve ontwikkeling is er overigens wel te benoemen. Opnieuw overleden minder ouderen aan het virus. Onder 80-plussers die afgelopen week positief testten op het virus werden 48 coronasterfgevallen geregistreerd. Dat waren er vier weken geleden nog 111, en acht weken geleden 183. Bij deze groep is het vaccinatieproces al vergevorderd.

BMI

Op de intensive cares zijn van de tienduizend coronapatiënten die daar tot nu toe opgenomen zijn, 2732 mensen overleden. De kans op overlijden neemt ook op de ic toe naarmate een patiënt ouder is. ,,Het is goed te realiseren dat kans op overleving sterk daalt met de leeftijd", zegt Dave Dongelmans, intensivist bij Amsterdam UMC en voorzitter van stichting NICE. ,,Van de patiënten tussen 65-70 jaar overleeft 65 procent. In de groep tussen 80-85 jaar overlijdt meer dan 65 procent.”

Volledig scherm Medewerkers op de speciale Covid-IC afdeling in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). © Hollandse Hoogte / ANP

De gemiddelde leeftijd van de ic-patiënten ligt rond de 63 jaar. Ongeveer een derde van de patiënten is jonger dan 60 jaar, en iets meer dan 10 procent is jonger dan 50 jaar. Ruim 70 procent is man en de gemiddelde BMI (body mass index, een maatstaf voor overgewicht) is ongeveer 29. Voor volwassenen ligt dat gemiddelde in de categorie ‘overgewicht’. Obesitas begint bij een BMI van 30.

Ligduur

Het aantal ic-patiënten van 10.000 lijkt op het totaal aantal mensen dat in een normaal jaar op een ic wordt opgenomen niet heel groot: dat zijn er 75- tot 80.000. Deze cijfers vertellen echter niet het hele verhaal, stelt NICE. Normaal verblijft een patiënt gemiddeld 2,5 dag op een IC. Voor covid-patiënten was dat aanvankelijk ruim twintig dagen. Dat is inmiddels gedaald naar ruim 15 dagen: nog steeds zes keer zo lang als bij een ander type patiënt dus. Gevolg is dat op ruim de helft van de ic-bedden een coronapatiënt ligt: 682 op een totaal van 1135.