Tiener (19) opgepakt voor dood zoon (19) van Limburgse schoenenmagnaat

De 19-jarige Xavier werd sinds 11 mei vermist. Een week later werd hij dood gevonden op de Kollenberg in Sittard. Hoe de jongeman om het leven is gebracht, is niet bekendgemaakt. Uit recherche-onderzoek bleek dat de Limburger op de avond van zijn verdwijning vermoedelijk een afspraak had met een nog onbekende persoon. Het is niet duidelijk of dit de opgepakte verdachte betreft.

‘Een groot hart’

Vorige week woensdag was in Sittard een stille tocht voor de tiener. In deze plaats heerst grote verslagenheid. Veel mensen kenden Xavier, niet alleen vanwege zijn familie die een groot schoenenbedrijf runt, maar ook omdat hij zelf een grote vriendenkring had. ,,Xavier was een zorgzaam persoon. Met een heel groot hart. Hij stond altijd voor iedereen klaar”, zei de organisator van de stille tocht, Tunezi Samir, eerder tegen deze site.

Samir leerde Xavier zo’n vijf jaar geleden kennen via een gemeenschappelijke vriend. ,,De klik was er meteen, we konden goed met elkaar opschieten. Sindsdien is er een broederschap ontstaan.” De vriendschap tussen de twee was zo innig dat ze elkaar als broers zagen, zegt Samir. ,,Hij was mijn bonusbroertje. Een echte, loyale vriend. Daarom wil ik deze stille tocht voor hem organiseren als eerbetoon aan Xavier en aan onze vriendschap.”

Xavier stond nog in de bloei van zijn leven, schrijft een vriendin op Facebook. ‘Een jongen die bekend stond bij iedereen als een zachtaardige jongen, een jongen die alles met je zou delen, een jongen die nog een heel toekomst voor z’n ogen had. Een jongen die op deze verschrikkelijke manier van zijn leven is ontnomen, een kind die niet meer terugkeert bij z’n moeder’, schrijft Fatna Tamoh. ,,We need justice for Xavier Durlinger.”

Door het overlijden van Xavier werd het 140-jarig jubileum van schoenenzaak Durlinger afgeblazen. Het Limburgse familiebedrijf zou het 140-jarig jubileum vieren met muziekoptredens in verschillende winkels in Limburg en Brabant. Met 44 winkels en vier webshops is Durlinger een van de grootste en oudste schoenenretailers van Nederland. In totaal werken er zo’n 250 medewerkers voor het Limburgse familiebedrijf.

Tips

Bij de politie kwamen vijftien tips binnen na een uitzending van Opsporing Verzocht. Het is niet duidelijk of een van die tips heeft geleid tot de aanhouding van de verdachte. De politie geeft over hem geen nadere informatie, omdat hij op dit moment in beperkingen zit. Dat betekent dat de verdachte met niemand contact mag hebben, alleen met zijn advocaat.

Volledig scherm Xavier Durlinger © Politie

Volledig scherm Xavier Durlinger © Facebook