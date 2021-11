Tiener geeft docent stomp in gezicht en gooit ruit in van school Bergen op Zoom

update Nog geen tips over deze ooggetuige in de zaak van het doodschop­pen van Carlo Heuvelman

Een nieuwe getuigenoproep gisteravond in Opsporing Verzocht in het onderzoek naar de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca had vanochtend nog geen nieuwe tips opgeleverd. Er werd een foto getoond van een mogelijk belangrijke ooggetuige die erbij was en vermoedelijk stond te filmen.

10 november