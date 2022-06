Tienermeisjes in volle vaart geschept door motorrijder zonder rijbewijs: ‘Één groot drama’

Met video Rode Kruis haalt tenten weg uit Ter Apel: ‘Niet meer nodig’

Het Rode Kruis is maandagochtend gestart met het afbreken van alle tenten die het had opgezet op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De tweehonderd plaatsen die de tenten boden zijn niet meer nodig nu elders in het land extra opvangplekken voor asielzoekers zijn gecreëerd, aldus de hulporganisatie.

10:12