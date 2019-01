Tieners geboeid afgevoerd van school om zware mishandeling in Goes

Die ochtend in november werd een 15-jarige jongen uit Goes bij het station in zijn woonplaats zwaar mishandeld. Terwijl hij op de grond lag, werd hij door een andere jongen meerdere keren geschopt. Hij liep onder meer een gebroken neus op. Diezelfde morgen werd hij bij het station in Middelburg nog eens door een andere jongen bedreigd met de dood als hij aangifte zou doen.



Volgens een van de rechercheurs werd een jeugdagent de volgende dag door een teamleider van de school gebeld. ,,Die vertelde wat er was gebeurd. Het slachtoffer en de daders zaten op dezelfde school. Het slachtoffer was uiteindelijk ziek naar huis gegaan en daarna met zijn moeder naar de dokter en het ziekenhuis gegaan. De mishandeling en de bedreiging hadden veel impact op het slachtoffer. De daders werden door de school geschorst en wij zijn een onderzoek gestart.”