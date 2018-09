Tieners uit Peugeotje geslingerd bij verkeersdrama: drie doden (15, 16 en 16)

Lichtmast

De politie buigt zich over wat er precies is gebeurd. ,,We doen onderzoek en we roepen getuigen op om zich te melden'', meldt woordvoerder Petrie Koenen van de politie Noord-Holland. Zo is het nog niet duidelijk wie de driedeurs Peugeot 206 van het bouwjaar 2001 bestuurde. Bij de gewonden is bloed afgenomen voor onderzoek.