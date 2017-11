'Tiental leden Vindicat naar psycholoog om ervaringen bij corps'

Gevangenis stuntelt opnieuw in zaak Robert M.

19:38 Opnieuw heeft de gevangenis geklungeld in de zaak van de veroordeelde kindermisbruiker Robert M. Advocaat Richard Korver is benaderd door een medewerker van de gevangenis waar M. zit alsof hij zijn advocaat was. En dat terwijl Korver nou juist de slachtoffers van M. bijstaat. Iemand van de Hoge Raad had Korvers naam in dit verband doorgegeven aan de medewerker van de gevangenis in Vught.