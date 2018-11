Tientallen geïnteresseerden voor doorstart ‘Slotervaart’

Lente in november: volgende week plaatse­lijk 18 graden

13:43 De afgelopen nacht was ijskoud, maar na vandaag is het even gedaan met de winter. Het kan plaatselijk wel achttien graden worden en daarmee ronduit lente-achtig. ,,Het wordt een stuk warmer dan normaal voor de tijd van het jaar’’, zegt meteoroloog Diana Woei van Weerplaza.