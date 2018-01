Tientallen gemeenten willen statiegeld op blikjes invoeren

Belangrijkste schakel bij het voeren van statiegeld zijn de supermarkten en verpakkingsbedrijven. Die zien echter niets in het uitbreiden van de remboursproducten. Het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL), de branchevereniging van supermarkten, is tegen uitbreiding van statiegeld.



De brancheorganisaties stellen dat het zwerfafval niet tegengaat en dat het omschakelen te duur is. Maar dat valt volgens het recycling-netwerk mee. In Trouw zeggen zij: ,,In Noorwegen draait al jaren een landelijk systeem waarbij winkeliers een vergoeding krijgen voor flessen. Die wordt betaald uit materiaalopbrengst, statiegeld dat niet geclaimd is en een bijdrage van drankenproducenten. De investering hebben ze dan na drie jaar terug.''



Opvallend genoeg zijn de goedkope supermarkten voor recycling: Aldi en Lidl hebben al een eigen statiegeldsysteem dat kostendekkend is.



De Tweede Kamer spreekt in dit voorjaar over statiegeld. Zoete is hoopvol: ,,Rutte heeft gezegd het groenste kabinet ooit te worden, dit besluit hoort daarbij.''