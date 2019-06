Tientallen miljoenen euro’s schade na twee dagen noodweer: brand, wateroverlast en omgewaaide bomen

Met deze eerste raming komt brancheorganisatie Verbond van Verzekeraars na een inventarisatie onder grote verzekeraars. De stichting Salvage, die namens de Nederlandse schadeverzekeraars eerste hulp biedt bij woningbranden en woningschades na noodweer, moest 69 keer in actie komen.



Het is uitzonderlijk dat er twee avonden en nachten achter elkaar sprake is van noodweer verspreid over het land. Dit zorgt vaak voor extra schade als gevolg van half losliggende dakpannen en reeds beschadigde bomen.



,,Bij dit weer is het moeilijk de totale schade in te schatten, vooral bij hagel is het heel lastig om er modellen op los te laten. Verzekeraars zijn nu vooral druk hun klanten te helpen. Dat is het allerbelangrijkste”, zegt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars.