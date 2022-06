Tientallen reizigers moeten buiten wachten vanwege nieuwe maatregel op Schiphol

Zo ontloop je de chaos: vliegveld Münster biedt zich aan als ‘ventiel’ voor vertragin­gen elders

De drukte op Schiphol ontlopen? Zet je kaarten niet op Düsseldorf, want ook daar is een schreeuwend tekort aan medewerkers bij de passagierscontrole. Vliegveld Münster heeft daar geen last van, maar is maar voor een beperkt aantal reizen een alternatief. De vakantiecharters en verre bestemmingen met Lufthansa via tussenstops.

