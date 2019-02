Tientallen stellen tussen hoop en vrees na grote brand in bruidszaak: ‘Heb geen jurk achter de hand’

Meerdere brandweerwagens werden rond het middaguur opgeroepen om een uitslaande brand in het vrijstaande gebouw op een industrieterrein in Lelystad te blussen. Volgens de brandweer waren er op dat moment geen mensen aanwezig in het pand. De brandweer had het vuur snel onder controle en kon voorkomen dat het oversloeg naar naastgelegen panden.



Desondanks is de schade enorm. Zo'n 240 trouwjurken gingen in vlammen op, 88 daarvan waren klaargemaakt voor een bruiloft. Eigenaresse Evelien Vredeveldt van de bruidswinkel zit er helemaal doorheen. Haar dochter doet daarom het woord. ,,Dit is een verschrikking. We kregen van de brandweer te horen dat alles kapot is. Het gaat ook om bruidsjurken en -pakken die op korte termijn nodig zijn. Geen idee hoe dat verder moet”, zegt ze aangeslagen. ,,Toevallig waren er vanochtend nog een bruid en bruidegom die hun spullen mee hebben genomen. Dat is dan nog een klein gelukje.”