Tientallen uitvaarten staan openbaar op YouTube: ‘Verbaasd dat iedereen ze kan bekijken’

Zakenman Gerard Sanderink tierend in rechtszaal: ‘Deze rechtbank deugt voor geen meter!’

Gerard Sanderink, zijn nieuwe liefde Rian van Rijbroek en zijn ex-vriendin Brigitte van Egten staan deze donderdag voor de zoveelste keer tegenover elkaar in de rechtbank in Almelo. Wat de zaak vandaag bijzonder maakt: zijn bouwbedrijf Strukton, plus een aantal bestuurders van zijn ondernemingen, zijn ook aangeklaagd. Sanderink is woest op de rechtbank.