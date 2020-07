Tientallen valse gedragsverklaringen ontdekt, vooral in zorg

Met de VOG, een verklaring over het strafrechtelijk verleden van een werknemer, toont die aan dat hij niet iets op zijn kerfstok heeft dat hem tot een risico kan maken voor zijn nieuwe baan. Een bekend en recent voorbeeld van een valse VOG is dat van Rahiied A, die meerdere verpleeghuisbewoners vermoordde met insuline. Hij werd aangenomen met behulp van een vervalste VOG.

De dienst die de VOG uitgeeft, Justis, heeft tussen begin 2015 en januari 2020 31 valse verklaringen geregistreerd. Vooral in de gezondheidszorg wordt de hand gelicht met de verklaring, maar dat gebeurt ook in de kinderopvang, het gevangeniswezen en het onderwijs.

Echtheidskenmerken

Van de meeste ontdekte nepverklaringen is aangifte gedaan bij de politie, meldt Argos. Sinds Justis in augustus waarschuwde dat nepverklaringen circuleren, is het aantal meldingen flink toegenomen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zegt instellingen regelmatig te vragen of zij de verplichte VOG van hun personeel goed controleren.