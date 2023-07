Tijd dat situatie in het onderwijs als crisis wordt gezien

Festival­gan­gers woest op Ticketmas­ter: last-minute ticket van 255 euro verkopen niet langer mogelijk

Festivalgangers die op het laatste moment hun ticket willen verkopen voor Down the Rabbit Hole krijgen donderdag een melding dat dit niet meer mogelijk is. Ticketmaster heeft de legale doorverkoop van tickets op hun eigen exclusieve doorverkoopplatform ruim een dag voor aanvang van het festival stopgezet.