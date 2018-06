Tijgermug duikt op in Hardenberg en Lelystad: 'Zet het leger in!'

Volgens Wilfred Reinhoud van de stichting zou dit reden moeten zijn voor rigoureuze maatregelen. ,,Zet het leger in om deze mug te bestrijden”, is zijn voorstel. ,,Dat hebben ze in Brazilië ook gedaan, waar 80.000 soldaten op zoek gingen naar het insect. Het is een relatief goedkope oplossing, aangezien de militairen toch al betaald worden.”

Zikakoorts

Die komt echter alleen in actie als een gevaarlijke mug wordt aangetroffen, meldt NVWA-woordvoerder Rob Hageman. ,,Van onderschatting of een lakse bestrijding is geen sprake. Maar als je met een vlindernet op pad gaat en insecten vangt, kom je de tijgermug niet tegen. De mug is goed herkenbaar, kijk maar op onze website. Wordt hij ergens gevonden dan komen we onmiddellijk in actie. We zetten dan CO2-bussen in om de mug te lokken, en bestrijden ze met insecticide.” Het is nog wat te vroeg om het leger in te zetten, vindt Hageman. ,,Het risico is niet zo groot, juist omdat we geen mensen hebben met een ziekte die de mug kan overdragen.”