Tilburg betaalt chroom-6 slachtoffers 500 euro

Het bedrag wordt in maart uitgekeerd aan iedereen die in reïntegratiewerkplaats tROM mogelijk aan de giftige stof zijn blootgesteld. ,,Of dat nu een dag, een week of maanden was, ongeacht de vraag of mensen gezondheidsklachten hebben." Het gaat in theorie om een kleine 800 personen. Het beperkt betrokken niet om later een claim in te dienen voor gezondheidsschade.



De tegemoetkoming komt bovenop het bedrag van 385 euro dat de gemeente sinds 2016 jaarlijks uitkeert. Dit komt overeen met het eigen risico van de zorgverzekering en was vooral bedoeld om elke drempel weg te nemen voor medisch onderzoek. Tot op heden hebben 640 van de 800 betrokkenen daarop een of meer keer een beroep gedaan.