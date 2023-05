Timmerman na 25 jaar op staande voet ontslagen om ‘beledigende roast’: ‘Situatie slecht ingeschat’

Met video De ‘oude regels’ gaan weer op bij eindexa­mens en daar zijn scholen én scholieren niet blij mee

De eindexamens in het voortgezet onderwijs, die donderdag starten, zijn dit jaar voor het eerst weer zonder de soepeler regels die in coronatijd golden. Dat besluit van onderwijsminister Wiersma is tegen het zere been van scholen en scholieren. Zij vrezen dat leerlingen zonder extra steuntje in de rug in grote problemen komen tijdens hun examen. ,,Vergeet zeker geen klachten in te dienen bij de eindexamenklachtenlijn”, luidt de oproep.