Tindermatch liep fataal af voor Mieke, vader waarschuwt: ‘Let op elkaar’

Riool vol ‘restjes’ harddrugs: Amsterdam scoort weer hoog op ranglijs­ten

Vergeleken met 74 andere Europese steden zijn in Amsterdamse riolen vorig jaar opnieuw de hoogste concentraties van de xtc-drug mdma gevonden. Dat is een van de conclusies van het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), dat cijfers voor 2021 publiceerde.

17 maart