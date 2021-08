Tjeerd (83) krijgt ruim miljoen euro voor kunst: van boek met teennagels tot ingelijste sigaret

Delftenaren kennen Tjeerd Deelstra misschien wel als de oud TU-docent, de oprichter van The International Institute for the Urban Environment of als architect en stedenbouwkundige. Maar wat ze niet weten, is dat er jarenlang achter zijn voordeur aan de Rotterdamseweg een walhalla was voor liefhebbers van Fluxus-kunst. Boeken, posters, schilderijtjes, persoonlijke brieven van Fluxus-artiesten en lp’s. ,,Ze stonden in dozen in huis en op kantoor in van die grote Ikea-kasten”, vertelt Deelstra over zijn verzameling.