To-dolijst voor maandag: barbecue opbergen en regenjas aandoen

De natuur is bijna klaar met de gekkigheid. Maandag is de (regen)jas weer nodig, de barbecue moet naar binnen en het zomerdekbed zal ‘s nachts toch wat te koud blijken. Nog meer slecht nieuws: de echte zomer is nog ver weg.

Wie op de kalender kijkt, wéét het natuurlijk wel. Het is april, de maand die doet wat-ie wil. Maar toch, met de zomerse temperaturen van deze week, dat verkleurde hoofd in de spiegel en de overvolle terrassen geloofden we even dat de zomer was begonnen.

Dit weekeinde is nog prachtig. Veel zon en vooral in het binnenland temperaturen boven de 20 en lokaal zelfs weer 25 graden. Morgen blijft het nog lang warm. Zondagmiddag kondigen een paar buiten de omslag aan. Het zomers weekje is voorbij.

Het wordt echt wennen maandag: een harde wind, 13-14 graden, buien en 's nachts maar een paar graden boven nul. April is terug. ,,Temperaturen iets onder wat normaal is voor de tijd van het jaar'', vat Marco Verhoef van Weerplaza nuchter samen. ,,Er gaan geen schokkende hoeveelheden neerslag vallen hoor, maar een regenjas of paraplu bij de hand is geen slecht idee. Het weer staat natuurlijk in schril contrast met de zomer die we nu hebben. In De Bilt is het weer 25 graden, dat is weer gewoon een zomerse dag.''

Afgelopen week hoorde volgens de weerman eigenlijk thuis in juni of juli. ,,Dit was echt heel uitzonderlijk voor april.'' Warmterecords sneuvelden en het RIVM waarschuwde dat de huid door de ongewoon krachtige zon al in 20 minuten kon verbranden.

Koningsdag

Het begin van volgende week zit qua temperatuur een paar graden onder normaal, maar tegen het eind van de week wordt het weer iets warmer. Al is 20 graden uitgesloten. ,,Koningsdag is nog ver weg, maar het ziet er niet onaardig uit met 15 graden en zon. Maar ook bewolking. Ik garandeer niet dat het droog blijft.''