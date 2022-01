Toby en Froukje gaan heel 2022 vissen: ‘Ik hoop dat ik me 31 december als herboren voel’

Het meertje in Roden waar Toby en Froukje al drie dagen zitten te vissen, ligt ingeklemd tussen een provinciale weg en een bedrijventerrein. Het is 6 graden, vochtig en grauw. De karpers willen nog niet echt bijten. Maar bij het vissersstel zit de stemming er prima in. Toby de Waard, bij zijn 836 abonnees op YouTube beter bekend als De Zingende Karpervisser, zingt een deuntje terwijl hij zijn hengels controleert. ,,Op karper vissen / dat wil je toch niet missen? We gaan elke dag / naar het water toe!’’