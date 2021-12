Toch geen kort geding tegen vuurwerkverbod: ‘Nu strijden om de traditie te behouden’

Vertrouwen in corona-aan­pak op het laagste punt sinds begin van pandemie

Het vertrouwen in de corona-aanpak van de overheid is op het laagste punt sinds het begin van de pandemie, blijkt uit onderzoek van het RIVM en de GGD GHOR. Slechts 16 procent is nog positief over de aanpak, 46 procent is negatief en 39 procent neutraal.

10 december