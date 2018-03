Toch levenslang voor Drentse roofmoorden

Het Openbaar Ministerie (OM) had eerder zowel bij de rechtbank in Assen als in hoger beroep levenslang geëist. De rechtbank in Assen ging hier niet in mee omdat in Nederland de mogelijkheid van gratie voor levenslang gestraften vrijwel niet wordt gebruikt en de straf daarom 'op gespannen voet staat met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens'. Het OM ging daarna in hoger beroep.