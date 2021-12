Toch nog negende verdachte opgepakt voor het geweld op Mallorca, waarbij Carlo Heuvelman overleed

Coronavirus LIVE | Rutte wil niet-essentiële winkels op Schiphol sluiten, minder dan 10.000 nieuwe besmettin­gen

In de afgelopen week zijn 94.864 positieve coronatests geregistreerd. Dat is bijna 19 procent minder dan de week ervoor. Het is het laagste niveau sinds begin november in de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ook het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen is gedaald. Lees alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.

16:45