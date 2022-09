Toch weer chaos voor poort van Ter Apel, tentjes uitgedeeld

Tentjes

800 mensen

Een woordvoerder van COA speekt tegen die krant over 'de drukste dag in weken'. ,,We moesten plek vinden voor 800 mensen.” Eerder meldde de woordvoerder al dat de nieuwe, grote asielboot die is aangemeerd in Velsen niet direct een oplossing voor alle problemen is. ,,Daar is straks plek voor 1000 mensen, maar die kun je er niet in één keer naartoe brengen", zei hij tegen deze site. Er konden gisteren wel 100 mensen vanuit Ter Apel naartoe.