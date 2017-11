Toch weer onrust in Blerick na dag vol ongeregeldheden

Rutte vreest uittocht van bedrijven

11:28 Minister-president Mark Rutte staat pal voor de afschaffing van de dividendbelasting. De kritiek van linkse partijen op de maatregel, die de schatkist 1,4 miljard euro kost, is volgens hem risicovol. ,,Ik wil niet dat we hier een situatie krijgen als in België, waar op InBev na alle Belgische bedrijven weg zijn”, zei hij op dag twee van het debat over de regeringsverklaring van zijn nieuwe kabinet.