Toegang tot Europa gaat 7 euro kosten

Premier Mark Rutte wacht zwaar debat over 'memogate'

10:29 Premier Mark Rutte staat vanmiddag een zwaar debat te wachten over de memo's over het afschaffen van de dividendbelasting. PvdA-leider Asscher sluit niet uit dat zijn partij het vertrouwen in Rutte op zal zeggen als de premier niet 'met een ongelooflijk goed verhaal komt'.