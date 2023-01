Toen familie was langsgeweest, blies Nova (2) laatste adem uit: ‘Het is goed zo, zeiden we tegen haar’

Dana en Ruben zaten op roze wolk met baby Nova, tot alles misging: ‘Dachten al aan haar begrafenis’

Ze leek kerngezond bij de geboorte: baby Nova. Wekenlang zaten haar ouders Dana (32) en Ruben (31) op een roze wolk. Tot er iets goed mis bleek. Een hersentumor groeide en woekerde. En zette de wereld van het kersverse gezin compleet op zijn kop. ,,We kregen te horen dat we afscheid moesten nemen. In gedachten waren we al met haar begrafenis bezig.” Maar het liep anders.

13 november