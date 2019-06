Toen ik vijf jaar oud was, stal mijn vader mijn fiets

Er zijn van die momenten uit je kindertijd, die vergeet je niet. We waren nog maar net verhuisd uit Suriname, ik was 5 en we woonden tijdelijk in Loenersloot. We hadden fietsen gekregen, mijn zus een rode, ik een blauwe. Zo vrij als een vogel crossten we door de buurt. Maar op een dag werden we wakker en waren de fietsen gestolen. Vergeten op slot te zetten. Diepe treurnis, tot een week later het wonder geschiedde: mijn vader had ze teruggevonden! Hij was ’s avonds gaan rondrijden en had ze in een weiland zien liggen. De held.