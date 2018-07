Toen werd het al met al toch nog een heerlijk WK

Waterschap slaat alarm om droogte: kijk uit voor dode vissen en blauwalg

12 juli In een deel van Gelderland en Overijssel is het per direct verboden om nog water te gebruiken uit sloten, beken of vijvers. Door droogte 'explodeert' het aantal ziekten en blauwalg, merkt het waterschap Rijn en IJssel. Het risico: dode vissen en ratten, en veel meer bacteriën.