Toerismebranche wil miljard euro voor herstel en vernieuwing na corona

Kopen Zonder Kij­ken-stel Pascal en Eva belandt in huis met zwam, asbest en houtworm: ‘Was wel schrikken’

25 oktober Een huis kopen leek ver weg voor Pascal Stavridis (29) en Eva Barza (28), maar via RTL-programma Kopen Zonder Kijken lukte dit wel. Toch was het wel stressvol toen het stel te horen kreeg dat er asbest, zwam en houtworm in de kruipruimte van de woning in de Pootstraat in Papendrecht zat.