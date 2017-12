'Toezicht parkeergarage Eindhoven Airport faalde'

Het toezicht op de bouw van de parkeergarage op Eindhoven Airport rammelde aan alle kanten. De gemeente Eindhoven had al twee maanden voordat het gebouw in mei gedeeltelijk instortte de bouw stil moeten leggen. Dat concludeert bouw-hoogleraar Rob Nijsse van de TU Delft op basis van verslagen van gemeentelijke inspectiebezoeken die in het bezit zijn van het ED.

Vernietigend

Op verzoek van deze krant bestudeerde Nijsse met zijn team de documenten met aantekeningen die zijn gemaakt na elke inspectie op de bouwplaats bij de luchthaven. Zijn conclusies zijn vernietigend. Zo is op foto's uit het onderzoeksdossier van adviesbureau Hageman te zien dat er al in maart scheuren in de vloer en plassen op het dak waren. De gemeenteopzichter was een paar dagen voor het maken van die beelden nog langs geweest. De significante scheurvorming in diverse vloeren moet er op dat moment ook al zijn geweest, stelt de bouwprof. ,,De opzichter had op dat moment moeten ingrijpen door de bouw stil te leggen", oordeelt Nijsse.

Ravage na de instorting.

Het toezicht faalde op meer fronten. Zo beschikte de gemeenteopzichter niet altijd over betrouwbare informatie, zoals tekeningen en berekeningen. Ook mocht een betonvlechter zelf de wapening keuren en mochten berekeningen na het storten van onderdelen worden aangeleverd. Nijsse noemt het onthutsend hoe alle partijen elkaar aan het lijntje hielden. De gemeente blijkt volgens hem niet in staat een krachtig gebaar te maken richting falende bouwers. ,,Het is dweilen met de kraan open."

Nijsse benadrukt dat niet enkel het gebrekkig toezicht een probleem was in Eindhoven. Ook gaven de betrokken bouwbedrijven de gemeente onvoldoende gelegenheid om goed onderzoek te doen. Zo waren documenten onleesbaar of ontbraken ze zelfs. Bovendien heeft de landelijke overheid de rol van gemeenten als toezichthouder flink afgebouwd. ,,Gemeenten mogen niet meer toezicht houden dan ze nu doen, want dat kost te veel geld. En dan krijg je dus ongelukken."

Scheuren in de vloer van de parkeergarage.

Inspecties aangescherpt

In een reactie laat de gemeente Eindhoven weten dat de bouwinspecteur geen grote scheuren heeft gezien. Volgens de gemeente zijn inderdaad een aantal onvolkomenheden geconstateerd die in overleg met de bouwer zijn opgelost. Na 16 maart, bijna tweeënhalve maand voor de instorting, zijn er geen geregistreerde controles meer geweest omdat de ruwbouw bijna klaar was. De inspecteur is volgens de gemeente nog wel op de bouwplaats geweest. Ondanks dat in maart al foto's zijn gemaakt van de waterplassen, heeft de bouwinspecteur daarvan pas na de instorting kennisgenomen, laat de gemeente weten.

De gemeente zegt de inspecties te hebben aangescherpt zoals door het ministerie van Binnenlandse Zaken is opgelegd. Bij de buitencontroles op de bouw wordt in het controleproces steekproefsgewijs gecontroleerd of de in het bouwwerk toegepaste breedplaatvloeren al dan niet opgeruwd zijn. Dat was bij de parkeergarage niet gebeurd en daardoor volgens TNO en adviesbureau Hageman een belangrijke oorzaak van de instorting.