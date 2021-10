Tolk (36) op Nederlandse evacuatielijst ‘vermoord in Kaboel’: ‘Als dit klopt, is dat een drama’

Voetbal­vrou­wen doen opmerkelij­ke ontdekking in kleedkamer na wedstrijd: 'Is dit niet vies bedoeld?’

13 oktober Je hebt onderbroekenlol en kleedkamerhumor. Maar wat er afgelopen zaterdag bij ESC in Elburg is gebeurd, gaat een stapje verder. De speelsters van vrouwen 1 ontdekten na de 13-0 overwinning op Swifterbant dat iemand spullen uit hun kleedkamer had gestolen. Geen telefoons of dure horloges, maar ondergoed. En dat was niet voor het eerst.