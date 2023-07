Tom bedacht zich geen moment toen hij schrikbarende sterftecijfers hoorde: ‘Zwem soms tussen de koeien’

Vaccin voor zwangere vrouw voorkomt dat baby’s doodziek worden door rs-virus (maar deze winter nog niet)

Een vaccin tegen het rs-virus voor zwangere vrouwen kan voorkomen dat honderden baby’s per jaar doodziek in het ziekenhuis belanden. De Gezondheidsraad buigt zich de komende maanden over hoe het vaccin dat nét is goedgekeurd het beste kan worden gebruikt. Vier vragen aan kinderarts-infectioloog Louis Bont van UMC Utrecht.