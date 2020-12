Tom van Wanrooy schilderde voor ons de Coronawacht: ‘Marion Koopmans, wat een vrouw!’

De verf is nog nat, wanneer Van Wanrooys werk, vanuit zijn atelier aan de Teteringsedijk in Breda wordt getakeld. Hij kijkt bezorgd toe, als een moeder naar haar pasgeboren kind.

Goed gelukt, snel gedaan zeg.

‘Ik ben een snelle werker. Mijn echte vak is cartoonist, sneltekenaar. Het schilderen in de stijl van Rembrandt is een hobby. Geef daar ook cursussen in. Ik ben een fan, al van jongs af. Toen ik zijn etsen zag, werd ik meteen gegrepen. Ze zijn zo raak. Tekenen begint met goed kijken. Rembrandt deed dat beter dan wie ooit. Kijk eens naar zijn portretten en zie dan de pupillen in de ogen. Perfecte rondjes! En dan zijn spel met licht en donker, waanzinnig.’

Volledig scherm © Schilder Tom van Wanrooy, foto Iwan Baan

Tevreden over uw Coronawacht?

‘Nee, ik zie zoveel dat beter had gemoeten. Ben een ongeschoolde kunstenaar. Een collega zei: ‘Snap niet dat ze jou hebben gevraagd.’ Want je hebt ook van die ambachtelijke schilders. Mijn stijl is hier en daar te grof. Maar ik ben tevreden genoeg hoor, ook gezien alle mooie reacties die ik nu krijg.’

Zoekplaatje!

Rembrandt schilderde graag een stukje zelfportret, verborgen in zijn schilderijen. Onze huisschilder Tom van Wanrooy deed hem na. Zoek dat gezicht! En kijk ook eens naar deze details:

- De 1,5 meterkruisjes

- De corsage van bruidegom Grapperhaus

- De twee vleermuizen, die golf 1 en 2 symboliseren

- De virusballetjes bij de bezem

- Het wattenstaafje

- De wc-rol

- De weghollende puber met vuurwerk

- De doos mondkapjes

Het is een schilderij met een knipoog.

‘Een vette knipoog. Maar de Nachtwacht was destijds ook een buitenbeetje hoor. Tijdgenoten van Rembrandt maakten ook schutterstukken, maar zetten dan de mannetjes netjes naast elkaar. Rembrandt niet. Dat maakt de Nachtwacht zo uniek, alles staat dwars door elkaar heen. Het is net een filmfragment.’

Op de sofa in uw atelier liggen zag ik stapels foto’s liggen van de hoofdpersonen.

Sinds ik de opdracht kreeg, heb ik me gek gegoogeld. Ik zocht de juiste look, het juiste licht, want in de Nachtwacht heeft iedereen ook zijn eigen, speciale plek. Daar wilde ik dichtbij blijven.’

Volledig scherm Schilder Tom van Wanrooy in zijn atelier. © Arie Kievit

Wie is uw favoriet binnen de Coronawacht?

‘Virologe Marion Koopmans, interessante figuur. Wat een sterke vrouw! Krijgt veel shit over zich via sociale media, praat daar openlijk over en blijft ondertussen bij haar verhaal. Irma Sluis is ook geweldig. Wie van haar niet houdt, die kan maar beter emigreren, naar de Noordpool of zo.’

Klik op de plusjes in de interactieve afbeelding voor de ‘wie is wie’:

Volledig scherm De 'echte' Nachtwacht. © Rijksmuseum

Hoofdredacteur Hans Nijenhuis legt in onderstaande video uit hoe het idee tot stand kwam: