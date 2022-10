Tomas is geadopteerd, maar zoekt biologische moeder niet: ‘Hoop op zo'n band kan ik niet vervullen’

Nederland­se bevolking groeit twee keer zo hard als vorig jaar

De Nederlandse bevolking is in de eerste negen maanden van dit jaar met 191.000 inwoners gegroeid. Dat zijn er ruim twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt de toename vooral door immigratie. Er werden namelijk minder baby’s geboren dan in dezelfde periode in 2021, en de sterfte was relatief hoog.

27 oktober