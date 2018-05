Tony's Chocolonely roept repen terug om kwastharen

Het chocolademerk roept de 59.000 repen terug. Het gaat om de smaken hazelnoot, puur 70 procent en puur 5 procent, amandel zeezout, puur 51 procent pecan kokos. De borstelharen zijn gevonden in een zeef en een klein deel van de repen is in Nederlandse winkels terechtgekomen.

,,Ontzettend rot'', noemt Henk Jan Beltman van Tony's Chocolonely de terugroepactie. ,,Dit hadden we liever anders gezien.'' De fabriek in het Belgische Tienen sloeg gisteren alarm. ,,We hebben in kaart gebracht waar de repen terecht zijn gekomen.'' Het aantal van 59.000 lijkt volgens Beltman veel, maar het is maar een fractie van het aantal repen dat het bedrijf wekelijks produceert.

Borstelharen

Volledig scherm Hoewel het materiaal volgens de chocolademaker geen direct gevaar vormt voor je gezondheid, zijn de repen ongeschikt voor consumptie. Het gaat om haren van 1 tot 3 centimeter lang en 0,2 millimeter dik. 'De borstelharen hebben losgelaten uit een kwast tijdens het coaten van de binnenkant van nieuwe chocoladetanks met cacaoboter. Op initiatief van onze repenfabrikant halen we deze repen actief terug uit de markt', valt op de site van Tony's te lezen. Daar staan ook de lotnummers (beginnend met LG op de zijkant van de wikkel) te vinden van de lading chocolade.