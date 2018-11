‘Top Openbaar Ministerie gegijzeld in gesloten cultuur’

Overvaller richt vuurwapen op oma in bijzijn van kleindoch­ter

16:13 Een oma is in het bijzijn van haar dochter en kleindochter bedreigd met een vuurwapen bij een overval op een huis in Beek en Donk vanochtend. De bewoonster werd door de overvaller gedwongen om geld af te geven. Ondanks een grote zoekactie met een politiehelikopter en een speurhond is de dader nog altijd niet gepakt.