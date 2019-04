‘Topcrimineel Taghi bedreigde ook John van den Heuvel’

Taghi wordt in verband gebracht met een waslijst aan liquidaties. Ook de bekende vergismoord zou het gevolg zijn geweest van een opdracht van Taghi om tegenstanders om te leggen. Hij zou gewetenloos afrekenen met tegenstanders en mensen die hij niet vertrouwt. De misdaadjournalist wil er niet te veel over kwijt. ,,Hij is een atypische topcrimineel die de ratio uit het oog verliest’’, zegt Van den Heuvel over de vermeende moordzucht van Taghi. Vanochtend werd Taghi door politie en Openbaar Ministerie ook in verband gebracht met de aanslag op De Telegraaf, de krant waar Van den Heuvel voor schrijft.



Ridouan Taghi is de laatste jaren uitgegroeid tot de beruchtste crimineel van Nederland. ,,Hij wordt van heel veel strafbare feiten verdacht. Al is maar de helft waar, dan kom je al aardig in de buurt van die omschrijving’’, aldus Van den Heuvel.



Er is 100.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de arrestatie van Taghi. ,,Of dat genoeg is? Er gaan in die wereld honderden miljoenen euro's om. Ik heb niet de illusie dat er vanuit zijn kring mensen zijn die zich voor die 100.000 euro in de schiettent plaatsen. Maar iedere voortvluchtige crimineel heeft soms mensen nodig voor wie zo'n bedrag wel interessant is. Het is een goede eerste stap om te laten zien dat het menens is om hem op te pakken.”