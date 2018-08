Topdrukte bij reddingsbrigade door hete zomer en matige zwemvaardigheid

Alleen al in de hete periode van 2 juli tot en met 5 augustus schoot de reddingsbrigade liefst 3.259 keer te hulp, blijkt uit een tussenstand die vandaag wordt bekendgemaakt. Ter vergelijking: vorig jaar rukten de hulpverleners in de gehele zomer zo’n 3.800 keer uit.

Directeur Koen Breedveld van Reddingsbrigade Nederland wijt de nood grotendeels aan afnemen­de zwemvaardigheid. ,,We hebben een hete zomer. Dat merken we helaas. Elk weekend verdrinken twee of drie mensen. In zee, in recreatieplassen, in rivieren, zwembaden en vijvers. Onnodig.’’