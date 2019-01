Topman Corendon: ‘Lelystad Airport niet open voor 2023’

In het vraaggesprek toont Van der Heijden zich somber over de nabije toekomst van Lelystad Airport. Hij is vooralsnog niet voornemens om met zijn reisorganisatie te gaan vliegen vanaf het Flevolandse vliegveld dat het merendeel van de vakantievluchten van het overvolle Schiphol moet overnemen. ,,We willen best wat inleveren op Schiphol, maar dan moet er op Lelystad méér tegenover staan. Alleen als we kunnen groeien zullen we naar de polder gaan.’'

Duurder

Regeerakkoord

Van der Heijden acht de kans ‘minimaal’ dat de nieuwe vakantieluchthaven volgens planning volgend jaar de deuren opent. Hij ziet vooralsnog niet hoe minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur vliegmaatschappijen kan dwingen om vluchten van Schiphol naar Lelystad te verplaatsen. Dit is de nadrukkelijke wens van de Tweede Kamer, maar de Europese Commissie is fel tegen.



,,Minister Van Nieuwenhuizen zit in een spagaat. Ze is gebonden aan het regeerakkoord waarin staat dat Lelystad alleen vakantievluchten van Schiphol mag overnemen’', zegt Van der Heijden in De Stentor. ,,Lelystad Airport gaat niet open. In ieder geval niet in deze regeerperiode. Een volgend kabinet zal Lelystad niet ongebruikt in de polder laten liggen en een nieuwe afspraak maken in het regeerakkoord die wél uitvoerbaar is en groen licht krijgt van Brussel.