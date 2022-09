Topman Jumbo koppelde talentvolle crossers aan ‘autodealer van de onderwereld’

Autohandelaar Theo E. uit het plaatsje Gasteren (Drenthe) is voor het grote publiek weliswaar een onbekende naam, maar in de Nederlandse motorcrosswereld gaat bij bijna iedereen wel een belletje rinkelen. Als coureur zette de eigenzinnige Drentenaar zich in de jaren 90 geregeld in de schijnwerpers.

Zijn grootste successen boekte hij aan het begin van deze eeuw als ploegleider van enkele grote teams, waaronder een Yamaha-raceteam dat later verder ging onder de naam van E. zelf.



,,Theo is een geweldige leermeester voor mij geweest”, zegt Marc de Reuver, met acht Nederlandse titels en vier GP-zeges één van de bekendste Nederlandse motorrijders. ,,Theo straalde één en al discipline uit. Hij leerde mij om een echte, professionele sportman te worden. Daar heb ik tot op de dag van vandaag profijt van.”

Gevaarlijk persoon

In zijn langlopende carrière begeleidde E. een groot aantal coureurs, die in sommige gevallen ook bij hem in huis woonden. De Reuver was één van hen. Hij kwam op 17-jarige leeftijd bij E. wonen omdat het thuis niet lekker liep en hij bij zijn leermeester zich volledig op de motorcross kon richten.



Het ontbrak hem aan niets. ‘Of het nu gaat om de beste motoren, een rijbewijs, zakgeld of een eigen auto. Alles wat Marc wil hebben, wordt geregeld’, zo tekent journalist Tim Gerth op in zijn biografie over Marc de Reuver.

Quote Theo was zeker een aparte vent, maar hij heeft mij wel gemaakt tot de sportman die ik nu ben Marc de Reuver

De vader van De Reuver maakte zich zorgen om de verhuizing. Hij zag in Theo een gevaarlijk persoon, iemand met een obsessie voor regels en strakke discipline. ,,Ik moest elke dag verplicht om 07.15 uur bij een training verschijnen. Als ik ook maar een minuutje te laat kwam, dan werd er een week niet gecrost”, memoreert De Reuver.



,,Dat vond mijn vader veel te rigoureus. Theo was zeker een aparte vent, maar hij heeft mij wel gemaakt tot de sportman die ik nu ben. Ik heb over hem eigenlijk niks verkeerds te zeggen. Kennelijk is het fout gegaan nadat ik bij hem wegging.”

‘Het was echt een rommeltje’

Dat bevestigen andere coureurs die liever niet met hun naam op de website willen. Er zouden incidenten zijn geweest waarbij sommigen ongewild in strafbare zaken werden meegetrokken. In 2015 klapte een coureur in de pers uit de school over de manier waarop E. met zijn sporters omging.



,,Het was echt een rommeltje. Hij deed heel veel beloftes, maar kwam niks na. Daardoor was er ook veel stress en daar leed ik ook onder. Ik haalde niet de plaatsen die ik zou moeten rijden. Op een gegeven moment kon het niet slechter en besloot ik ermee te stoppen. De andere jongens hielden het vlak daarna ook voor gezien.’’

Zware criminaliteit

In de motorcrosswereld zingt de naam van E. direct rond nadat bekend wordt dat de inval bij het landhuis van Jumbo-topman Frits van Eerd een relatie heeft met de Drentse motorcrosswereld, en dat een 58-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze aangehouden is als hoofdverdachte. ,,Iedereen wist meteen dat het om Theo moest gaan”, aldus een bron.



E. werd in 2014 voor het eerst genoemd in verband met zware criminaliteit. Zijn toenmalige bedrijf, Total Trust in Assen, werd in een artikel in NRC Handelsblad de ‘dealer van de onderwereld’ genoemd en zou onder meer hebben gewerkt voor de bekende Amsterdamse crimineel Fred Ros, kroongetuige in het liquidatieproces rondom Willem Holleeder. Ros zou via het leasebedrijf auto’s hebben geregeld voor de Amsterdamse onderwereld. Total Trust ging in 2007 failliet.

Quote Iedereen heeft wel gelezen over zijn criminele banden, dan houd je je toch een beetje afzijdig Een dorpsbewoner in Gasteren

Veroordeeld voor witwassen

De 58-jarige Drent was daarna eigenaar van andere autobedrijven. Zijn activiteiten met die bedrijven trokken opnieuw de aandacht van justitie. E. werkte rond 2015 mee aan dubieuze transacties waarbij peperdure auto’s werden aangeschaft. Het ging daarbij om een Aston Martin, een Maserati en een Audi A6. Ook was hij volgens de rechter betrokken bij schijnleningen.



In 2018 werd E. veroordeeld tot vijftien maanden cel wegens witwassen. Hij zou 35.000 euro criminele winsten geboekt hebben en zou zich ook schuldig gemaakt hebben aan belastingfraude. Justitie had 32 maanden geëist.



Hij zou in die zaak in opdracht gehandeld hebben van een tot twaalf jaar cel veroordeelde cokehandelaar uit Leeuwarden. ,,Volgens mij heeft hij die straf nooit uitgezeten”, zegt een bekende van E. die liever anoniem wil blijven. ,,Ik sluit niet uit dat hij nu alsnog zijn tijd moet uitzitten.”



Dorpsbewoners in Gasteren, waar E. is aangehouden, herinneren zich dat er paar jaar geleden ook al een inval was bij zijn huis. E., die met zijn vriendin samenwoont, heeft niet veel contacten in het dorp, zeggen zij. ,,Iedereen heeft wel gelezen over zijn criminele banden, dan houd je je toch een beetje afzijdig.”

Relatie met Van Eerd

Bij de inval in zijn woning werd vandaag onder meer een oplegger met grote voertuigen weggereden, waaronder een grote grasmaaier. Ook nam de Fiod fitnessapparatuur en minimaal één crossmotor in beslag. De deur van de woning is bij de inval vermoedelijk vernield en wordt nu bedekt met houten platen.



De grote vraag is hoe Frits van Eerd, een van de rijkste mensen van Nederland, in deze zaak verzeild geraakt is. Duidelijk is dat ze elkaar kennen uit de motorcrosswereld. E. was een tijdlang teammanager van een door Jumbo gesponsorde ploeg: Jumbo TvE MX-team.

Quote Motorcross is een dure sport die voor een groot deel vaart op sponsoren en giften. Frits heeft in die zin veel voor coureurs betekend Marc de Reuver

Uit artikelen uit die tijd blijkt dat Van Eerd af en toe talentvolle crossers aan E. koppelde. Het laatste bericht daarover stamt uit maart 2014, een half jaar voordat E. door NRC in verband gebracht werd met criminele activiteiten.



Onduidelijk is of en op wat voor manier Van Eerd de laatste jaren nog in contact stond met E. Justitie wil die vraag niet beantwoorden. Bronnen in de motorsport stellen dat E. de laatste jaren niet meer actief was als teammanager. De laatste berichten daarover dateren uit 2018.

Zorgen in motorcrosswereld

Van Eerd is nog steeds volop actief in de sport, onder meer als sponsor van de Nederlandse wereldkampioen Jeffrey Herlings en andere coureurs, teams en wedstrijden. ‘Sponsorcontracten in de motorcross-sport’ is een van de vormen van witwassen die het OM in haar persbericht over de zaak vermeldt.



Een woordvoerder van het in België gevestigde team Nestaan Husqvarna, dat door Jumbo gesponsord wordt, zegt zich niet te kunnen voorstellen dat er met die sponsoring iets niet in de haak is. ,,Dat gaat allemaal met facturen over de bank. Ik heb geen idee wat er aan de hand is. Ik weet wel dat dit geen gemeengoed is in de motorsport. We wachten af wat uit het onderzoek van het OM komt en wat er nou eigenlijk gebeurd is.”

‘Echt slecht nieuws’

Voor de motorsport is de hele zaak hoe dan ook ook daarom een ‘enorme klap’, zegt De Reuver. ,,Dit is echt slecht nieuws en helemaal niet goed voor onze sport. Iedereen is heel geschrokken. Het is afwachten wat dit voor onze sport gaat betekenen. Motorcross is een dure sport die voor een groot deel vaart op sponsoren en giften. Frits heeft in die zin veel voor coureurs betekend.”



,,Ik viel van mijn stoel van verbazing toen ik het vanochtend las”, voegt de eigenaar van het mede door Jumbo gefinancierde MX2-team Nestaan Husqvarna daaraan toe. ,,Ik herken niets van dit verhaal en ken Frits als een zeer integer persoon.”

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: