Topman justitie wil van geen wijken weten na kritiek van advocaten Nabil B.

Stel uit Vleuten verdacht van zware mishande­ling van hun babytwee­ling, maar beweert: ‘Ze zijn kerngezond’

Een stel uit Vleuten wordt verdacht van het zwaar mishandelen van hun eigen baby’s en poging tot doodslag. Het Openbaar Ministerie vermoedt daarbij dat de meisjestweeling door elkaar is geschud, geknepen, tegen oppervlaktes geslagen en vaker onvoorzichtig en op hoge snelheid is vervoerd in een fietskar. Vandaag was er een niet-inhoudelijke zitting bij de rechtbank in Utrecht.